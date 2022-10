Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea informala a celor 27 de la Praga nu a adus progrese spectaculoase in „dosarul energetic”, in masura sa scada semnificativ prețul gazelor și al electricitații in Europa. Discuțiile s-au invartit in jurul acelorași probleme - plafonarea prețului l

- Un protest al membrilor sindicatului CGT de la TotalEnergies, nemulțumiți de salarii, a perturbat operațiunile la doua rafinarii și doua unitați de depozitare, iar doua rafinarii Exxon Mobil s-au confruntat cu probleme similare dupa 20 septembrie. Cu toate acestea, autoritațile au dat sambata asigurari…

- Guvernul francez nu va raționaliza combustibilul pentru șoferi și nici nu va restricționa utilizarea stațiilor de benzina ca raspuns la problemele de aprovizionare legate de grevele din rafinarii, a declarat sambata ministrul mediului, Christophe Bechu. „Nu am ajuns inca in acest punct”, a declarat…

- BBC publica, pe site-ul sau, un material in care critica Franta, care nu trimite suficiente arme Kievului. Livrarile de arme ale Parisului catre regimul Zelenski sunt mult sub Germania sau Polonia, arata BBC. „Daca Franta vrea sa conduca Europa catre o noua era a autonomiei militare, de ce contributia…

- In orașul breton Saint-Malo, vestul Franței, port la Marea Manecii, se inregistreaza in fiecare an cele mai puternice maree din Europa, relateaza Blick și portalul Saint-Malo.com . Imagini difuzate recent au surprins oum mareea inalta de aproape 13 metri, cat un bloc de 4 etaje, „mușca” din faleza.…

- Iranul a acuzat luni Statele Unite ca „amana” discuțiile indirecte care vizeaza restabilirea acordului nuclear de la Teheran din 2015 și a spus ca schimbul de prizonieri cu Washington nu are legatura cu negocierile. Dupa 16 luni de discuții incordate, indirecte intre SUA și Iran , cu oficiali ai Uniunii…

- Presedintele Emmanuel Macron si sotia sa isi petrec cateva zile de vacanta la Fort de Bregancon, resedinta de vara a presedintilor Frantei. In concediu, Macron a fost fotografiat la bustul gol, intr-o canoe, pe mare.

- Astazi, se sarbatoreste Ziua Nationala a Frantei, 14 iulie marcand sfarsitul a ceea ce s a numit "Vechiul Regim" si, in acelasi timp, inceputul unei noi ere, dupa ce, in anul 1789, populatia Parisului lua cu asalt vechea fortareata a Bastiliei, considerata simbol al absolutismului.Dupa acest moment,…