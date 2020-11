Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez, Jean Castex, urmeaza sa propuna partidelor politice amanarea cu trei luni a alegerilor pentru consiliile regionale, care ar fi trebuit sa aiba loc in martie 2021, din cauza crizei sanitare provocate de COVID-19, scrie Le Monde.Guvernul francez va da astfel curs principalelor recomandari…

- Franta a raportat luni un bilant de 551 de decese asociate COVID-19 in precedentele 24 de ore, un record negru pentru al doilea val al epidemiei, a anuntat directorul general al Sanatatii, Jerome Salomon.

- "Prim-ministrul roman, Ludovic Orban, in vizita oficiala luni si marti la Paris, cel putin va avea ocazia de a lasa in tara ingrijorarile politice. Liderul Partidului National Liberal (PNL, dreapta) s-a deplasat la Matignon pentru a semna impreuna cu Jean Castex actualizarea foii de parcurs care…

- "Premierul Ludovic Orban va avea, in perioada 26-27 octombrie, o vizita oficiala in Franta, in cadrul careia va avea intrevederi cu omologul sau francez, Jean Castex, presedintele Adunarii Nationale a Republicii Franceze, Richard Ferrand, presedintele Senatului, Gerard Larcher, cu presedintele Partidului…

- Aliatii lui Aleksei Navalnii au obtinut duminica victorii simbolice in doua orase siberiene vizitate de principalul adversar de la Kremlin in timpul campaniei pentru alegerile regionale din Rusia, inainte de a fi spitalizat pentru o presupusa otravire, transmite AFP, potrivit Agerpres. La Novosibirsk,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Bistrita, ca nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii si ca scoala va incepe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie, transmite News.ro.Pe 4 septembrie, Ludovic Orban a lansat un scenariu conform caruia elevii…