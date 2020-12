Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Frantei s-a calificat, vineri, in finala CE din Danemarca, dupa ce a invins reprezentativa Croatiei, scor 30-19 (15-5), in prima semifinala a zilei. In a doua semifinala se dueleaza Norvegia - Danemarca, anunța news.ro. Romania a fost reprezentata la nivel de…

- Nationala de handbal feminin a Rusiei a invins, vineri, campioana mondiala en-titre, Olanda, scor 33-27 (18-13), si incheie pe locul 5 la Campionatul European din Danemarca. Tot vineri vor avea loc si semifinalele, intre Franta - Croatia si Norvegia - Danemarca, informeaza News.ro. Romania…

- Fostul antrenor al lui CSM București, suedezul Per Johansson, considera ca selecționerul Bogdan Burcea este principalul vinovat de clasarea naționalei feminina de handbal a Romaniei pe locul 12 din 16 EURO 2020 din Danemarca, aceasta fiind cea mai slaba clasare a sa la un Campionat European in 13 participari.…

- Marti s-au incheiat partidele din grupele principale la CE de handbal feminin, din Danemarca, iar rezultatele au stabilit echipele calificate in semifinalele competitiei. Romania, invinsa in ultimul meci de Olanda, a incheiat pe locul 12 la general, cea mai slaba clasare a sa din istoria participarilor…

- Duminica s-au disputat doar doua partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupa principala I. Romania va juca luni, cu Ungaria, relateaza News.ro. Rezultatele de duminica sunt: Muntenegru - Suedia 31-25 si Danemarca - Spania 34-24. Clasament grupa I: Rusia 7 puncte, Franta…

- Dupa eșecul la cinci goluri in fața Croației (20-25), coroborat cu infrangerea Ungariei in duelul cu Germania (25-32), Romania a ratat orice șansa de a termina pe locul al treilea in Grupa Principala II și de a juca pentru locul al cincilea la EURO. Astfel, singurul obiectiv al tricolorelor inainte…

- Joi s-au disputat primele patru partide in grupele principale la CE din Danemarca. Romania a fost invinsa de Croatia in grupa II, iar victorii au mai obtinut echipele Norvegia, Rusia si Franta. Rezultatele de joi sunt: Romania - Croatia 20-25, Norvegia - Olanda 32-25 (grupa II), Muntenegru…

- Romania și-a aflat adversarele din grupele principale, dupa meciurile din ultima zi a grupelor de calificare de la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca. Handbalistele din Romania vor juca in compania Croației, Ungariei și Olandei, in 10, 14, respectiv 15 decembrie, potrivit Mediafax.…