Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat joi, intr-un interviu acordat presei regionale, ca intentioneaza sa traseze un "nou drum" cu "o echipa noua", confirmand implicit o remaniere ministeriala asteptata in urmatoarele zile, scrie AFP. "Va trebui sa fac alegeri pentru a conduce pe noul drum. Sunt noi obiective de independenta, reconstructie, reconciliere si noi metode de punere in aplicare. In spate, va fi o echipa noua", a declarat presedintele Frantei. Emmanuel Macron a ramas evaziv insa in legatura cu mentinerea in fruntea guvernului a premierului Edouard Philippe, in functie de la…