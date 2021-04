”Regiunile franceze Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Grand Est si Occitanie lanseaza prima comanda de trenuri hibride electric-hidrogen din Franta. Aceasta comanda reprezinta un pas istoric in reducerea emisiilor de bioxid de carbon in industria feroviara, in beneficiul pasagerilor si al regiunilor respective, precum si in dezvoltarea ecosistemului bazat pe hidrogen si a unei industrii feroviare promitatoare pentru viitor. Actionand in numele celor patru regiuni, SNCF Voyageurs a facut o comanda catre Alstom pentru primele 12 trenuri electrice cu sistem dual de alimentare electric…