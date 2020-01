Franţa: Ciocniri între poliţie şi manifestanţi în timpul protestului de la Paris împotriva reformei pensiilor Politia a tras cu gaze lacrimogene asupra demonstrantilor din foarte aglomerata Gara de Nord din Paris, folosita de turistii care vor sa apeleze la serviciul Eurostar, si din Gara de Est, in timpul protestelor de sambata impotriva reformei sistemului de pensii din Franta, relateaza Reuters.



Printre protestatari, care au dat foc la pubele de gunoi, s-au aflat si asa-numitele "veste galbene". Potrivit prefecturii politiei, la marsul de la Paris au participat 3.500 de persoane.



Politia a folosit gaze lacrimogene si in zona Bastilia din Paris, in timp ce protestatarii marsaluiau

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

