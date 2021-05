Stiri pe aceeasi tema

- „Noile cerințe” pe care Londra le-a atașat eliberarii autorizațiilor de pescuit in insulele Canalului Manecii și, in special, in apele insulei Jersey sunt „nule și neavenite”, a declarat ministerul francez al Marii. Dialogul post-Brexit privind pescuitul – un capitol crucial in negocierile dintre Londra…

- Administratia Emmanuel Macron a avertizat, marti, ca va aplica masuri de retorsiune in domeniul financiar daca Guvernul Boris Johnson nu respecta cotele de pescuit stabilite prin Acordul post-Brexit dintre Marea...

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a condamnat o noua noapte de violente petrecute in Irlanda de Nord, in care manifestanti au aruncat cocteiluri Molotov si un autobuz a fost incendiat la Belfast miercuri spre joi, transmite AFP. Aceste noi violente survin dupa o saptamana de revolte ce arata o crestere…

- Exporturile de alimente si bauturi din Marea Britanie catre Uniunea Europeana au scazut cu 75,5% in ianuarie, a anuntat luni Federatia industriei alimentare si a bauturilor din Regatul Unit, in special din cauza barierelor post-Brexit, transmite Reuters. Grupul de lobby a precizat ca cea mai…

- Interviul acordat duminica seara jurnalistei de televiziune Oprah Winfrey de printul William si sotia lui, Meghan, in care fostul cuplu princiar a vorbit despre rasism, insensibilitate si relatii familiale tensionate, are efectul unei veritabile "bombe" in Marea Britanie, facand sa se clatine monarhia…

- Marea Britanie a fost de acord cu cererea UE de prelungire a aplicarii provizorii a acordului post-Brexit dintre Uniunea Europeana și Regatul Unit pâna pe 30 aprilie, pentru a dispune de mai mult timp pentru examinarea și ratificarea textului, a declarat marți un purtator de cuvânt al guvernului,…

- Campania de vaccinare anti-Covid-19 este o reclama pro-Brexit mai buna decât și-ar fi putut-o imagina chiar și partizanii Brexit-ului. Pai nu a demonstrat acum proaspat eliberata Britanie, descatușata din lanțurile apartenenței la UE, de ce e capabila?Și probele nici n-ar fi putut fi mai…

- Noua tulpina de coronavirus descoperita in Regatul Unit al Marii Britanii ar putea deveni in curand predominanta in toata lumea. Mutația britanica a Covid-19 este mult mai contagioasa decat varianta inițiala. Șeful programului de supraveghere genetica din Marea Britanie, Sharon Peacock, avertizeaza…