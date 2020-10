Franța a ridicat nivelul de alertă teroristă la „urgență atentat” Franta va mobiliza 7.000 de agenti, inclusiv politisti si jandarmi, pentru a consolida dispozitivul de securitate antiterorist, a anuntat vineri guvernul, ca reactie la atacul jihadist dintr-o biserica din Nisa in care au fost ucise trei persoane, relateaza Reuters. Circa 3.500 de jandarmi rezervisti vor fi convocati incepand de luni si inca 3.500 sunt politisti si jandarmi ai unitatilor mobile ce vor fi la dispozitia prefectilor. Acestia se vor adauga efectivelor de soldati din operatiunea antiterorista Sentinelle, care patruleaza pe teritoriul francez, si al caror numar va creste de la 3.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

