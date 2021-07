Stiri pe aceeasi tema

- Absenteism istoric la alegerile regionale si departamentale din Franta . De asemenea, rezultatele sunt impartite. Rassemblement National (Adunarea Nationala – RN), partidul de extrema dreapta al lui Marine le Pen, conduce in regiunea de coasta franceza Proventa-Alpi-Coasta de Azur (PACA), in timp ce…

- La Republique en Marche, formațiunea președintelui Emmanuel Macron a obținut doar 11,2% din voturile exprimate in primul tur de scrutin in alegerile regionale și departamentale din Franța. Rezultatele slabe din alegeri au determinat o reacție din partea ministrului de Interne francez, Gerald Darmanin.…

- Ministrul francez de interne Gerald Darmanin a calificat drept "disfunctionalitati grave si inacceptabile" pana produsa la operatorul de telecomunicatii Orange ce a perturbat numerele de urgenta din toata Franta miercuri seara pentru cateva ore, relateaza joi France Presse. O persoana avand o "boala…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, copresedinte USRPLUS, anunta ca a vorbit cu ministrul de Interne al Frantei despre situatia generata de uciderea unui sofer roman de TIR intr-o parcare din Franta. Ciolos afirma ca a primit asigurari ca ancheta este in curs si ca autoritatile franceze doresc sa ia…

- Premierul Pedro Sanchez și-a anulat marți, 18 mai, o calatorie in Franța și a anunțat: "Armata a fost desfașurata inca de ieri dimineața și forțele de securitate intarite. Astazi ma voi deplasa in Ceuta și Melilla pentru a reda determinarea cu care acționam din primul moment in aceasta criza. Prioritatea…

- Alegerile interne in filialele județene ar putea avea loc la finalul lunii iunie – inceputul lunii iulie iar cele naționale in septembrie, a anunțat vineri Dan Barna, co-președintele Alianței USR – PLUS. In ceea ce-l privește, a evitat sa spuna ce post de conducere vizeaza, mulțumindu-se sa spuna doar…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a informat, marti, ca a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea, in data de 20 iunie, a alegerilor locale partiale pentru primari in 30 de comune si orase, in care aceste functii sunt vacante. Lista poate fi actualizata pana la adoptarea hotararilor…

- O politista a decedat vineri dupa ce a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, transmite Reuters. Atacatorul a fost arestat, dar a murit ulterior din cauza ranilor provocate de gloantele trase de politisti,…