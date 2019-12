Frans Timmermans le scrie britanicilor o scrisoare de dragoste

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va fi "mereu binevenit" in Uniunea Europeana, a scris vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans intr-o scrisoare de dragoste publicata joi, cu mai bine de o luna inaintea Brexitului, prevazut pentru 31 ianuarie, informeaza AFP. "Ca sa fiu sincer, m-a durut mult atunci…

- Brexit-ul este prima și principala misiune a lui Boris Johnson, dupa victoria uriașa reușita in alegerile anticipate de joi din Marea Britanie. Prima faza este simpla: Brexit la 31 ianuarie 2020. Ce urmeaza mai apoi este ceva mai complicat.Conservatorii lui Boris Johnson au caștigat mandatul necesar…

- Marea Britanie organizeaza maine alegeri legislative, un scrutin legislativ cu importanța cruciala care va decide soarta Brexit-ului și care va afecta in mod categoric viețile romanilor care traiesc acum in Regat. Urmeaza o perioada de incertitudine, așa ca Libertatea a vorbit cu cațiva romani din Marea…

- Aproape 400.000 de romani vor sa ramana in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine primește dreptul de a locui in Regatul Unit Peste o jumatate de milion de persoane au subscris in luna octombrie la schema de inregistrare a statutului in Regatul Unit. Astfel, numărul total al solicitărilor primite…

- Cazul prezentat de ziarul nostru a ajuns pe masa oficialilor de la Home Office, care acum iși cer scuze și susțin ca și-au reparat greșeala. Diferențele intre cele doua forme de rezidența sunt mai multe, cea mai importanta referindu-se la felul in care copii acestor romani primesc automat, sau nu, cetațenie…

- Parca toata lumea ar dori sa se termine odata… Uite referendumul pentru Brexit, nu e referendumul pentru Brexit. Uite acordul… Nu e acordul… Nemaivorbind de haosul politic generat de Brexit in Marea Britanie. Aparent, nimeni nu mai ințelege nimic. Nici politicieni, nici analiști, de omul de rand ce…

- Hoții de criptomonede au trimis scrisori în numele palatului Buckingham, prin care solicitau britanicilor donații pentru a salva economia Regatului Unit dupa Brexit. Potrivit unui exemplar postat online de șeful unei firme IT din Marea Britanie, infractorii au trimis scrisori fizice britanicilor,…

- Priti Patel va anunta ca, in contextul Brexit, are misiunea de a „opri libera circulatie a persoanelor” si de a „introduce un sistem de imigratie pe baza de puncte asemanator cu modelul australian”, „un sistem care sa functioneze in interesul Marii Britanii”, prin atragerea „celor mai inteligenti”,…