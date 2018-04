Franny lanseaza single-ul de debut “Halucinogen” Dupa 2 reinterpretari in stilul propriu, Franny lanseaza single-ul de debut “Halucinogen”, o piesa plina de sentimente, scrisa chiar de artista si inspirata din experientele proprii. “Cu piesa “Halucinogen” am vrut sa transmit felul in care o persoana se poate regasi pe sine. Deși pare o piesa trista despre o relație care a eșuat, ideea din spate transmite speranța. Nu e vorba neaparat de ce ne lipsește la cealalta persoana, e vorba de ce ne lipsește la noi inșine. Pentru mine piesa inseamna foarte mult, am compus-o gandindu-ma ca o astfel de piesa, care sa vorbeasca și de desparțire și de relația… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a debutat in urma cu o saptamana cu un medley inspirat de Bruno Mars, Franny lanseaza astazi o reinterpretare proprie a celui mai nou single Jason Derulo – Tip Toe (feat. French Montana) Inspirata atat de pasiunea pentru pian, cat si de artistul american, Franny reinterpreteaza in stil propriu…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al cincilea single: „Portofele”. Piesa, interpretata de Olga Verbitchi, imbina elemente trap si pop si este un remake al melodiei „Portofele”,…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum “La capatul lumii” & “Nu poti sa ma uiti”, dar si cu emotii, datorita unor lansari precum “Iti promit” – piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar 3 ani, Amna lanseaza astazi un nou single – “Ma descurc si singura”. Compusa…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu albumul Evolve, cu peste 4 milioane de streamuri si 1.3 milioane de copii vandute, Imagine Dragons lanseaza astazi piesa “Next To Me” impreuna cu KIDinaKORNER / Interscope Records. Piesa a fost produsa de catre Alex da Kid si este primul release de la ultimul…

- Andreea Olaru a aparut in lumina reflectoarelor odata cu prezenta memorabila de la Vocea Romaniei. Frumoasa artista este pregatita sa cucereasca publicul cu primul ei single, “Oare o sa-ti amintesti?”, alaturi de Robert Toma. Piesa “Oare o sa-ti amintesti?” este un pansament pentru orice suflet, indiferent…

- “Ne traim vietile insusindu-ne ideile altora si ne propunem scopuri ce nu sunt neaparat ale noastre, fiind invatati de mici ce e si ce e . Exista insa cei care nu se multumesc cu a merge pe cai batatorite, cei care aduc o gura de aer proaspat intr-o lume din ce in ce mai uniforma si conventionala. Piesa…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…