- Ziua internaționala a pacientului cu Parkinson este sarbatorita anual cu scopul creșterii nivelului de informare in ceea ce privește maladia Parkinson și al impactului acesteia asupra individului, familiei și societații. In Iași sunt peste 3.000 de persoane diagnosticate cu boala Parkinson. Accesul…

- In momentul de fata mai sunt libere 5 paturi ATI: 1 pat ATI la Spitalul Clinic de Boli Infectioase, 1 pat ATI la Spitalul Municipal Pascani, 1 pat ATI la Spitalul de Recuperare, 2 paturi ATI la Spitalul de Neurochirurgie, In spitalele suport COVID-19 mai sunt libere 159 de paturi: 10 paturi la Spitalul…

- Intervenția chirurgicala a durat cateva ore și a fost un real succes. Este primul caz raportat in literatura de specialitate din țara noastra, in care s-a folosit acest tip de intervenție chirurgicala. Viața pacientei de 21 de ani a fost salvata utilizandu-se pentru prima data atat in Spitalul Clinic…

- Doctorii de la un spital din Iași au efectuat o intervenție unica la nivel național. Este un eveniment special in medicina romaneasca. Echipa medicala de la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” au efectuat o operație pentru a extirpa o tumora medulara. Pacienta este o tanara in varsta…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a vorbit duminica seara, la Digi24, despre valul trei al pandemiei de COVID-19 in Romania și despre tulpinile din Marea Britanie și Africa. Ea susține ca noile tulpini ale COVID-19 ar putea alimenta un alt val. Fostul director medical al…

- Conform declarației de avere a directorului medical de la Spitalul “Socola” din Iași, dr. Raluca Prepelița, actualizata in cursul acestei saptamani pe site-ul Institutului de Psihiatrie Socola Iasi, salariul lunar al acesteia este de 25 000 lei. Astfel pe primele 11 luni ale anului trecut, reiese din…

- Zeci de ieseni protesteaza la Iasi, avand bannere si pancarte cu mesaje pro-autostrada, actiunea desfasurandu-se in Piata Unirii, unde au avut loc manifestarile oficiale dedicate Unirii Principatelor Romane. Actiunea a fost initiata de catre asociatia „Impreuna pentru A8”, care militeaza pentru constructia…

- Ieri a fost realizat primul transplant de rinichi din acest an de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași, o alta noutate fiind ca aceasta intervenție a fost realizata in noul bloc operator al unitații medicale dat in folosința la inceputul anului 2021. Transplantul a fost unul programat, fiind…