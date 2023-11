Fotovoltaicele își continuă declinul producției. Rezultate catastrofale în 2023 Energia solara produsa in instalatii fotovoltaice in primele noua luni ale acestui an a fost de 1.392,8 milioane kWh, in scadere cu 114,5 milioane kWh fata de perioada corespunzatoare a anului 2022, a anunțat Institutul Național de Statistica (INS). Scaderea se anunța și mai accelerata pe ultimele trei luni ale anului, in condițiile in care […] The post Fotovoltaicele iși continua declinul producției. Rezultate catastrofale in 2023 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

