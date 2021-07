FOTO/VIDEO: S-au săturat! Șoferii au protestat azi la calea ferată din Livezile! Mai mulți șoferi s-au adunat azi la trecerea la nivel cu calea ferata din Livezile. Aici, traficul este ingreunat din cauza ca șoferii sunt nevoiți sa opreasca pentru a se asigura la trecerea peste calea ferata. La orele de varf se sta in trafic și zeci de minute in aceasta zona. Protestatarii au subliniat lipsa de interes a celor de la Ministerul Transporturilor și de la CFR. Ar trebui semnalizate acustic și luminos trecerile la nivel cu calea ferata de pe Drumul Național 17, care leaga Bistrița de Suceava. Glasurile conducatorilor auto au sunat la unison: ”Desființați trecerea asta, daca nu… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul infernal dintre Bistrița și Livezile, o distanța de cațiva kilometri care de cațiva ani se parcurge chiar și intr-o ora, i-a adus la disperare pe localnici. Localitatea Livezile are la intrare și la ieșire doua treceri la nivel cu calea ferata nesemaforizate, iar faptul ca șoferii sunt obligați…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta, miercuri, ca va fi ridicata viteza pe calea ferata de la 30 km/h la 120 km/h pe Buzau-Faurei, pe o distanta de aproape 40 de km, contractual pentru lucrari fiind semnat. Poriectul trebuie finalizat pana la sfarsitul anului, noteaza Agerpres. ”Ridicam…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident care s-a produs luni, in județul Prahova. Un tren plin cu calatori a lovit o mașina in care se aflau trei persoane, anunța Mediafax. Potrivit ISU Prahova, accidentul feroviar s-a produs in preajma localitații Varbilau. Un tren in care se aflau…

- In perioada 24 mai – 6 iunie a.c., se vor executa lucrari de reparații la trecerea la nivel de la km 111+177, linia CF Fetești – Ciulnița, situata la intersecția cu DN 21, in localitatea Drajna Noua, județul Calarași. Menționam faptul ca, in perioada de execuție a lucrarilor la trecerea la nivel cu…

- Traficul rutier pe DN 21 se va desfasura cu restrictii in perioada 24 mai - 6 iunie, ca urmare a efectuarii unor lucrari de reparatii la trecerea nivel de cale ferata, de la km 111+177, linia CF Fetesti - Ciulnita, situata in zona localitatii Drajna Noua, judetul Calarasi, informeaza Compania Nationala…

- Dupa un protest de zece zile, angajaților de la mina de uraniu Crucea – Botușana, județul Suceava, li s-au platit salariile și beneficiile restante, insa viitorul lor e in continuare nesigur. „Ne-au dat salariile, trebuie sa ne dea bonurile de masa. Ne-au zis ca mai mergem cinci ani pe producție și…

- Andreea Banica are 42 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Interpreta are doi copii și este casatorita cu Lucian, care ii este alaturi inca din adolescența. In cadrul unui interviu, vedeta a dezvaluit cum și-a caștigat primii bani și ce meserie ar fi ales, daca nu urma o…

- Realizarea unui nou pasaj superior peste calea ferata in municipiul Blaj a intrat in linie dreapta. Este vorba despre un proiect pentru inlocuirea „Podului Minciunilor”. Soluția propusa este unica in Romania, noul pod avand forma unui cort țiganesc stilizat, cu cinci benzi de circulație. Trotuarele…