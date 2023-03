Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane ale companiei Wizz Air s-au ciocnit ușor astazi, pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava. Aripa unui avion a lovit partea din spate a celuilalt avion in momentul pregatirii pentru decolare. Una dintre cele doua aeronave ar fi urma sa zboare spre Dortmund, insa in urma incidentului zborurile…

- Doua avioane Wizz Air s-au ciocnit, marți, pe platforma Aeroportului Suceava. Potrivit presei locale, unul dintre avioane, care urma sa zboare spre Dortmund, a lovit cu aripa stabilizatorul orizontal al unei alte aeronave Wizz Air, aflata pe platforma aeroportului, in timpul manevrarii la sol. In urma…

- Incident intre doua aeronave Wizz Air pe platforma Aeroportului Suceava. O aeronava care urma sa efectueze zborul Suceava-Dortmund a lovit cu aripa stabilizatorul orizontal al unei alte aeronave Wizz Air aflata pe platforma aeroportului. In urma incidentului pasagerii cursei Suceava-Dortmund au fost…

- Doua avioane Wizz Air s-au ciocnit, marți, pe platforma Aeroportului Suceava. Potrivit presei locale, unul dintre avioane, care urma sa zboare spre Dortmund, a lovit cu aripa stabilizatorul orizontal al unei alte aeronave Wizz Air, aflata pe platforma aeroportului, in timpul manevrarii la sol. In urma…

- Președintele Klaus Iohannis a calatorit, in ultimul an, de 26 de ori, cu avioane private de lux, atat in țara, cat și strainatate. Majoritatea zborurilor, mai exact 19, au avut escala de cateva zeci de minute la Sibiu, scrie Boardingpass. Potrivit listei de zboruri efectuate de președinte in 2022 și…

- Doua aeronave militare s-au cionit in aer deasupra Romei, iar una dintre ele s-a prabușit peste mașinile parcate pe o strada dintr-un cartier rezidențial. Cei doi piloti au murit. Doi piloti ai Fortelor aeriene italiene și-au pierdut viața dupa ce avioanele lor au intrat in coliziune, in zbor, marti,…

- Un avion al companiei Wizz Air care venea din Germania a ratat aterizarea pe aeroportul din Suceava și a fost redirecționat catre Iași. Directorul aeroportului a declarat ca ceața a pus probleme mai multor aeronave in ultimele zile. Avionul venea de la Memmingen, de langa Munchen, Germania se indrepta…

- Arestarea faimosului traficant de droguri mexican Ovidio Guzman-Lopez a dus la revolte de strada din partea membrilor gruparii pe care o conduce. Aceștia au ucis deja trei politisti, au ranit zeci de persoane, au incendiat autoturisme si au deschis focul asupra unor avioane care incercau sa decoleze…