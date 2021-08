FOTO/VIDEO: GRAV accident la Telciu. Bărbat preluat de elicopterul SMURD Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-masa in Telciu. Un autoturism a lovit un ATV. Un barbat a fost preluat de elicopterul SMURD, in stare grava și transportat la o clinica de specialitate. Echipajul de prim ajutor din cadrul ISU BN, elicopterul SMURD și poliția au fost solicitați in Telciu. Un autoturism condus de o tanara de 27de ani, din localitate, a lovit un ATV condus de un barbat de 51 de ani, tot din Telciu. Barbatul de pe ATV a fost grav ranit. „Victima rezultata in urma accidentului a fost preluata de echipajul de prim ajutor SMURD și evacuata spre terenul de fotbal… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

