- Principalele drumuri din țara, in special cele ce duc spre capitala, sunt impanzite de mașini astazi, in pofida condițiilor meteorologice nefavorabile și a recomandarilor autoritaților, de a evita deplasarile.

- O batrana din Argeș a fost grav ranita, in timp ce traversa o strada din Curtea de Arges. Femeia a fost lovita de un autoturism și proiectata pe celalalt sens de mers, unde a fost izbita de o alta mașina.

- Meteorologii au anuntat ca, incepand de sambata de la ora 10.00, vor fi intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii, viscol si ninsori moderate cantitativ la munte, ninsori viscolite in Maramures si Transilvania.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut, vineri, un apel catre soferi sa evite drumurile anuntate de autoritati ca fiind inchise pentru ca isi risca viata dar si pentru ca genereaza costuri la bugetul statului."Iarna nu-i ca vara, ca sa citez dintr-un predecesor de-al meu de aici. As…

- Polițiștii de la rutiera vor trece la noi masuri pentru creșterea gradului de siguranța pe drumurile publice din județul Dambovița. Oamenii legii vor acționa in trafic, in perioada urmatoare, cu autospeciale de poliție neinscripționate. Masura a fost luata pentru prevenirea accidentelor rutiere. „Pentru…

- Eveniment 40 de șoferi au ramas fara permis in ultimele trei zile octombrie 30, 2023 12:01 La final de saptamana, polițiștii au intervenit la peste 280 de evenimente, dintre care nu mai puțin de 260 au fost sesizate pe numarul unic pentru apeluri de urgența – 112, acționand pentru prevenirea și descurajarea…

- Un accident violent a avut loc, vineri de dimineața, pe drumul județean 711, la ieșirea din municipiul Targoviște, in apropierea cartierului Sagricom. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat a fost ranit. Este vorba de unul dintre cei doi șoferi implicați, in coliziune, in varsta de 36…

- 200 de romani care locuiesc in Fașia Gaza cer ajutor autoritaților de la București. Ambasadele romane din regiune fac toate eforturile posibile pentru a organiza extragerea lor in condiții de siguranța și in cel mai scurt timp.