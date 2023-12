FOTOREPORTAJ. Orașul de zi cu zi, prin lentila fotoreporterului Dumitru Angelescu. 12 luni în București, în 12 imagini Pe final de an, adunam cele mai bune fotografii ale fotoreporterilor Libertatea. Dumitru Angelescu dezvaluie una dintre pasiunile sale: fotografia stradala. Bucureștiul de zi cu zi are umor, fervoare și nu inceteaza sa ne surprinda. A selectat 12 imagini care vorbesc despre cine suntem in spațiile publice. Tinerii sunt cei mai sensibili la temele de mediu, capabili sa iasa in strada pentru o revoluție climatica. „Make love not CO2” scrie pe pancarta unui activist din București. Oamenii au nevoie de apropiere, de vorba blanda și ințelegere. Mai multe femei stau stranse in jurul unui preot care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

