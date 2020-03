Fotografiile care îți arată epuizarea cadrelor medicale care luptă pe primul front cu coronavirus Cazurile de coronavirus se inmulțesc drastic cu fiecare zi noua care trece , iar asta inseamna un singur lucru pentru cadrele medicale: munca pana la epuizare. Cadrele medicale din intreaga lume au impartașit online fotografii cu felul in care arata dupa turele interminabile in secțiile destinate cazurilor grave și critice de coronavirus. Aceste poze sunt un testament puternic al muncii asidue pe care doctorii și asistentele medicale o depun pentru ca sistemul medical sa nu se prabușeasca din cauza pandemiei de coronavirus. In galerie se regasesc cele mai impresionante poze cu cadrele medicale… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iașul este unul dintre cele mai importante centre universitare din Romania. Și in aceasta perioada, dincolo de susținerea cursurilor online, universitațile din Iași incearca sa ajute in diferite moduri.

- Universitatea ''Stefan cel Mare'' Suceava (USV) a incheiat un protocol cu Institutia Prefectului privind punerea la dispozitia cadrelor medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava a caminului C2 din campusul institutiei academice. Intr-un comunicat remis joi AGERPRES de catre Institutia…

- O gravida infectata cu coronavirus, din Iasi, a fost adusa astazi la Maternitatea „Elena Doamna“ Iași. Medicii și celelalte cadre medicale au ramase surprinse in momentul in care a aceasta a fost adusa deoarece nimeni nu are costum de protectie.Cadrele medicale au protestat impotriva avestei decizii,…

- Marian Mina, președintele Consiliului Județean Giurgiu, a laudat azi eforturile medicilor și a personalului medical de la Spitalul Județean de Urgența Giurgiu pentru tot ceea ce fac in lupta impotriva coronaviruslui. El le-a promis ceea celor de acolo ca instituția pe care o conduce va face tot ceea…

- Gest senzațional facut de Ștefan Mandachi. Afaceristul a anunțat ca pune la dispoziția cadrelor medicale și a oamenilor legii care au interacționat cu persoane suspecte de coronavirus un hotel de patru stele pe care il deține in Suceava."Ofer GRATUIT HOTEL MANDACHI pentru:- pentru medici / asistenți…

- Cadrele medicale care trateaza pacientii infectati cu COVID-19 internati in spital spun ca nu au cu cine sa isi lase copiii acasa. Deputatul Emanuel Ungureanu a ridicat aceasta problema pe pagina de Facebook, dupa ce o asistenta medicala i-a cerut sa faca public strigatul sau de disperare.

- Lupta impotriva epidemiei de Coronavirus ii determina pe constanteni sa stranga randurile si sa devina mai empatici si mai uniti. Un tanar taximetrist din Constanta, anunta ca are placerea sa transporte in mod gratuit, orice cadru medical, aflat in aceste zile la datorie, adevaratii eroi ai acestei…