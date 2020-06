Fotografie unică cu Venus și Pămînt Vehiculul Curiosity a reușit sa faca fotografii cu Venus și Pamint in condiții neobișnuite, anunța ScienceAlert. Curiosity a facut o fotografie cu camera Mastkam pe 5 iunie, la aproximativ 75 de minute dupa apusul soarelui. In fotografia panoramica compilata de astrofizicieni, planetele arata ca niște puncte mici, luminoase, situate relativ aproape unul de celalalt. Datorita cantitații m Citeste articolul mai departe pe noi.md…

