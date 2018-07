Stiri pe aceeasi tema

- De ceva vreme, gaunosul sef al PSD Iasi si al Consiliului Judetean, Maricel Popa, e atacat public de fantele de mahala Mircea Manolache, ex-sef local al sandramalei numite cindva UNPR. Caruia milionarul de la Tehnoton ii raspunde cu aceeasi moneda de plumb lustruit. Ca intrei ei, profitorii umflati…

- Un autobuz nou-nout din Iasi a fost vandalizat la doar cateva zile de cand a fost pus in circulatie. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care un barbat arunca pietre in geamurile si in caroseria mijlocului de transport in comun, in care se aflau si mai multi pasageri.

- Mai intii a fost o e-micțiune la Tele M, cu Florin Ghețau in poziția de-acum clasica, de chelner tv cu dosul in doua luntri : și cu pendula-n contur la bugetul pesedisto-peremistului Cristian Stanciu, și cu sufletu-n raiul #Rezist . Ca doar tre’ sa maninca și gura la #rezistenții deontologi o bucata…

- Initial, fusesera anuntati 35 de vizitatori de la 22 de reprezentante diplomatice, dar la Iasi a ajuns o delegatie formata din 22 de persoane, de la 14 ambasade care reprezinta tari de pe patru continente. Presedintele CJ, Maricel Popa, a precizat ca o alta delegatie va veni la Iasi in noiembrie. Cei…

- Tudor Jijie sustine ca tensiunile sunt generate in special de faptul ca el este un simpatizant al Partidului Liberal, iar Popa conduce PSD Iasi. Mai jos redam textul integral. "Despre proiecte mari tratate ca mize mici. Am citit cu un sentiment amestecat, de amuzament si tristete articolul lui Maricel…

- De joi pana duminica inclusiv, in perioada 24 – 27 mai 2018, parcul Palas va gazdui „BUCATERIA", un concept de street food ce face parte din evenimentul FORTZA ZU, care se desfasoara in aceeasi perioada, la Iasi. Peste 30 de food truck-uri vor pune pe jar poftele iesenilor si vor ademeni clientii cu…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iasi, ca va prezenta public continutul sesizarii la momentul oportun, precizand ca n-o face acum, pentru a nu se interpreta ca ar fi vorba de vreo presiune. Orban a spus ca sesizarea se refera doar la Viorica Dancila si Liviu Dragnea, dar ca asta nu…

- Compania low-cost lanseaza zborurile din Romania incepand din luna iunie. Compania aeriană Ernest Airlines a anunţat lansarea a două curse de la Iaşi, către Verona şi Cuneo, începând din luna iunie, scrie News.ro. Tot din iunie, Ernest Airlines va opera…