Stiri pe aceeasi tema

- Liderul filialei municipale PNL Iasi, deputatul Marius Bodea exclude varianta ca edilul Mihai Chirica sa candideze pe listele liberalilor la alegerile locale, precizand ca „PNL nu primeste mafioti in partid“.

- „Nu e vorba doar de Bucuresti, ca si la Bucuresti, si la Constanta, si la Galati, si la Iasi, si in multe alte orase din Romania inca de anul trecut am spus ca, daca alegerile locale vor fi intr-un singur tur de scrutin, suntem obligati sa luam in calcul varianta aliantelor nationale sau, daca nu va…

- Liderul filialei municipale PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, sustine ca partidele de dreapta din Iasi vor avea discutii in perioada imediat urmatoare pentru a construi o alianta impotriva primarului Mihai Chirica la alegerile locale, potrivit news.ro.Liberalul Marius Bodea afirma ca prin…

- Liderul filialei municipale PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, sustine ca partidele de dreapta din Iasi vor avea discutii in perioada imediat urmatoare pentru a construi o alianta impotriva primarului Mihai Chirica la alegerile locale.

- Edilul – șef al Iașului a catalogat discuția de la Ministerul Mediului drept „prima intalnire serioasa din ultimii ani” pe tema poluarii. „Am finalizat intalnirea de la Ministerul Mediului impreuna cu toți cei implicați, atat autoritați locale, cat și centrale. Este prima intalnire serioasa la Ministerul…

- Nivelul crescut al poluarii la Iasi i-a bagat in sedinta pe primarul Mihai Chirica si ministrul Mediului, Costel Alexe. Edilul-sef al Iasului a catalogat reuniunea drept „prima intalnire serioasa" pe tema poluarii care ale loc la sediul ministerul de resort. Intr-o declaratie de presa, primarul a vorbit…

- Liderul filialei municipale a PNL Iasi, Marius Bodea, sustine ca fotbalul iesean se afla la un pas de faliment si il acuza pe edilul Mihai Chirica de faptul ca “si-a bagat nasul“ in activitatea clubului Politehnica Iasi. La randul sau, primarul Mihai Chirica declara ca eventuale masuri administrative…

- Liderul filialei judetene PNL Iasi, Costel Alexe, care este si ministru al Mediului, a spus, dupa anuntarea datelor exit-poll-urilor, ca rezultatul obtinut de Klaus Iohannis este o palma data PSD, partid care "a considerat ca poate pune democratia in cui". In schimb, liderul PSD Iasi a afirmat ca asteapta…