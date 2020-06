Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| Vijelii și grindina in mai multe zone din Apuseni: La Ciuruleasa, gheata a albit pamantul Furtuna puternica produsa sambata, 13 iunie, in zone extinse din Apuseni a dus la pagube importante in agricultura. La Ciuruleasa, grindina a acoperit in cateva minute curtile si gradinile…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de FURTUNA, in Alba, pana la ora 13.30: Averse, grindina și descarcari electrice COD GALBEN de FURTUNA, in Alba, pana la ora 13.30: Averse, grindina și descarcari electrice Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis marți, 2 iunie, o atenționare cod galben de furtuna…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de FURTUNA, in Alba, pana la ora 19.00: Averse, grindina și descarcari electrice COD GALBEN de FURTUNA, in Alba, pana la ora 19.00: Averse, grindina și descarcari electrice Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 1 iunie, o atenționare cod galben de furtuna…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de FURTUNA in Alba: Averse, grindina și descarcari electrice. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare cod galben de furtuna in județul Alba, valabil pana la ora 19.15. In intervalul 18:00 – 19:15, se vor semnala local, descarcari…

- O furtuna deosebit de puternica cu gheata s-a abatut marti, 26 mai, asupra comunei Livezile din judetul Alba. Drumul dintre Poiana Aiudului si Livezile a fost acoperit cu un strat gros de gheata.

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Ploaie și GRINDINA la Șard: Gheața a acoperit in cateva minute drumurile, curțile și gradinile O ploaie cu grindina de dimensiuni medii a cazut luni dupa-masa peste localitatea Șard, in apropiere de Alba Iulia. In doar cateva minute, oamenii au vazut cum curțile, gradinile…

