FOTO / VIDEO Biden: uraganul Ian, cel mai dezastruos din istoria statului SUA. Imagini apocaliptice

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,6 milioane de locuinte au ramas fara curent electric Potrivit BBC, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in timp ce 2,6 milioane de case au ramas fara electricitate. In urma…

- Uraganul Ian, una dintre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodata Statele Unite, a provocat, miercuri, inundații catastrofale și pene de curent la scara larga in sud-vestul Floridei. Aproape doua milioane de oameni au ramas fara curent electric. In apropiere de Keys, din cauza conditiilor dezastruoase…

- In provincia Anhui, China, un camion incarcat cu ulei de silicon a fost implicat intr-un accident pe un pod și apoi a luat foc. In Anhui Province, #China, a truck carrying silicone oil had an accident on a bridge, after which this apocalyptic picture emerged. pic.twitter.com/kfKXL3REgd — NEXTA (@nexta_tv)…

- Statul a platit in perioada aprilie-iunie aproape 108 milioane lei pentru cazarea si masa cetatenilor ucraineni. Din aceasta suma, 87,3 milioane sunt bani decontati de catre persoane fizice care au cazat ucraineni, iar restul, de catre persoane juridice, releva date analizate de Profit.ro. Cei care…

- Faimosul balerin Serghei Polunin care a promovat Romania printr-un clip filmat pe Transalpina si intr-o padure de stejari seculari din Valcea, și-a tatuat corpul cu imaginea lui Putin. Ucraineanul Serghei Polunin, supranumit „copilul teribil al baletului” și cunoscut un inflacarat susținator al lui…

- Mai multe perchezitii au avut loc la o grupare specializata in inselaciune si spalare de bani, mai multi romani fiind suspectati ca au postat anunturi fictive pe internet prin care au pacalit peste 100 de persoane din Europa, prejudiciul ridicandu-se la trei milioane de euro. Potrivit DIICOT, perchezițiile…

- UPDATE: Patru rachete au lovit centrul orașului Vinnytsia, au distrus o cladire și au ucis cel puțin 20 de oameni, potrivit unui bilanț care se actualizeaza de la ora la ora. Intre morți s-ar afla și trei copii. Alte 90 de persoane au fost ranite. UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un…

