Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Accident GRAV cu trei raniți, la Alba Iulia. Ciocnire intre un autobuz și un autoturism Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs vineri seara in Alba Iulia. Un autobuz și un autoturism Toyota Yaris s-au ciocnit in trafic. ”Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat pentru…

- Accident rutier in Alba Iulia: 2 autoturisme au intrat in coliziune, dupa ce unul dintre șoferi nu a pastrat distanța de siguranța. O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale Accident rutier in Alba Iulia: 2 autoturisme au intrat in coliziune, dupa ce unul dintre șoferi nu a pastrat distanța de siguranța.…

- Accident rutier in Cugir: Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma impactului dintre doua autoturisme Accident rutier in Cugir: Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma impactului dintre doua autoturisme La data de 23 ianuarie 2024, in jurul orei 19.00, un barbat…

- ACCIDENT rutier in ALBA: 2 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost extrase dintr-un autoturism rasturnat intr-o prapastie ACCIDENT rutier in ALBA: 2 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost extrase dintr-un autoturism rasturnat intr-o prapastie Secția de…

- Accident rutier pe DJ 107, intre Manarade și Lupu: Doua persoane ranite, dupa ce doua mașini au intrat in coliziune. Traficul este oprit Accident rutier pe DJ 107, intre Manarade și Lupu: Doua persoane ranite, dupa ce doua mașini au intrat in coliziune. Traficul este oprit Un accident rutier a avut…

- Luni, 25 decembrie 2023, in jurul orei 17.30, pe DN 14B, in zona intersecției cu DJ 107B, in afara localitații Mihalț, un tanar de 25 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 36 de ani, din Alba Iulia. In […] The post…

- Un accident rutier avut loc, miercuri seara, in Fundatura, in care au fost implicate doua autoturisme si un autocar. In incident au fost implicate doua autoturisme care, din primele informații,

- Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 401, la iesire din localitatea Varasti.Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 401, la iesire…