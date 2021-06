UPDATE: Christian Eriksen a fost stabilizat și a ajuns la spital, anunța The Guardian. Momentele dramatice au avut loc cu doar 2 minute inainte de a se fluiera sfarșitul primei reprize dintre Danemarca și Finlanda, al doilea meci din cadrul Campionatului European de Fotbal. Jucatorul danez Christian Eriksen s-a prabusit pe gazon si si-a pierdut […] The post FOTO UPDATE Fotbalistul danez Christian Eriksen a cazut inert pe teren, din senin. A fost resuscitat pe gazon. Partida a fost suspendata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .