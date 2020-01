Ziarul Unirea FOTO. Unitate in diversitate: Copiii maghiarilor și romanilor din Aiud au dat „mana cu mana” cu ocazia Micii Uniri, la Gradinița nr.2 din oraș Unitate in diversitate: Copiii maghiarilor și romanilor din Aiud au dat „mana cu mana” cu ocazia Micii Uniri, la Gradinița nr.2 din oraș La cei 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, copiii maghiarilor si romanilor din municipiul Aiud au demonstrat ca Unirea este a tuturor romanilor, indiferent de... FOTO. Unitate in diversitate: Copiii maghiarilor și romanilor din Aiud au dat „mana cu mana” cu ocazia Micii Uniri, la Gradinița nr.2…