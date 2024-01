Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii locali ai comunei Santana de Mureș au aprobat, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc in luna decembrie 2023, documentația de urbanism "Plan Urbanistic Zonal – PUZ Centru comercial, reglementare teren, construire centru comercial, accese auto, pietonal, parcare și amplasare…

- Proiectul este derulat de Ministerul Mediului, in parteneriat cu Regia Locala a Padurilor Kronstadt, iar aici vor fi aduși puii orfani, dar și ursii problema sau ursoaicele cu pui care se refugiaza in orase. Secretarul de Stat la ministerul Mediului, apelor și Padurilor, Ionuț Banciu: Pentru hranirea…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga de 8 ore/zi, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1336/2022: un post de administrator…

- In urma cu mai bine de trei decenii, dorința de libertate a facut din Targu Mureș unul dintre primele orașe din țara care și-au ridicat vocea impotriva dictaturii. „Romani și maghiari deopotriva au fost pe baricadele Revoluției la Targu Mureș, manifestand și chiar sacrificandu-și viața pentru acest…

- Anunț finalizare proiect: Schimb de destinație din cladire Primarie și Consiliu Local in centru de zi pentru persoane varstnice Documentul in format .pdf poate fi studiat AICI. Citește Anunț finalizare proiect: Schimb de destinație din cladire Primarie și Consiliu Local in centru de zi pentru persoane…

- Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul principalei instituții de invațamant superior mureșene, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, va prezenta, in luna ianuarie 2024, un Plan de dezvoltare instituționala intitulat RESTART-IQ.…

- Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", Departamentul de consiliere, orientare profesionala și informare studenți și Compartimentul relația cu piața muncii, UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș, au inițiat un proiect de orientare in cariera intitulat „All clear about my future career",…

- „A new level of quality" este motto-ul și principiul funcțional al Simpozionului național științific OSMDentis, inițiat de Organizația Studențeasca de Medicina Dentara (OSMD) a Facultații de Medicina Dentara din cadrul UMFST „George Emil Palade" din Targu Mureș. Evenimentul se va desfașura in perioada…