- Conducerea societații Therezia Prodcom SRL Panet anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezvoltarea activitații SC Therezia Prodcom SRL prin construire hala de procesare lapte și anexe specifice", propus a fi amplasat in comuna Panet,…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida, intr-o ședința viitoare de Consiliu Local, cu privire la oportunitatea aprobarii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aferent obiectivului de investiție "Introducere teren in intravilanul localitații și stabilire reglementari urbanistice…

- Aleșii locali ai comunei Santana de Mureș au aprobat, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc in luna decembrie 2023, documentația de urbanism "Plan Urbanistic Zonal – PUZ Centru comercial, reglementare teren, construire centru comercial, accese auto, pietonal, parcare și amplasare…

- Disciplinele de Fiziopatologie, Anatomie Patologica și Histologie din cadrul Facultații de Medicina, UMFST G.E. Palade Targu Mureș, au organizat miercuri, 13 decembrie 2023, in cadrul Zilelor UMFST, evenimentul științific Marisiensis Pathology Days, care s-a bucurat de prezența unor nume importante…

- Cladirea C3 din incinta Campusului Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit miercuri, 13 decembrie, vernisajul Expoziției de Arhitectura, eveniment in cadrul caruia pe holurile de la etajul 1 și 2 au fost expuse o parte din lucrarile…

- Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, UMFST G.E. Palade Targu Mureș, organizeaza astazi, 13 decembrie 2023, in cadrul Zilelor UMFST, Conferinta doctoranzilor si tinerilor doctori, un eveniment cu tradiție și cu un program stiintific atractiv, care cuprinde lucrari ce abordeaza…

- Manifestarea de tradiție care se desfașoara in universitate la sfarșitul fiecarui an, cuprinde peste 75 de evenimente științifice, sociale, cultural-artistice și sportive, lansari de carte, simpozioane, workshop-uri in domeniile Sanatate, Științe și Tehnologie, prezentari orale și demonstrații practice,…

- Studentii Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures si cei ai extensiei din Hamburg, UMCH, pot beneficia de consiliere consiliere psihologica, psihoterapie, coaching educational si servicii de orientare in cariera din partea primului roman acreditat…