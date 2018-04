Foto: Un automobil din Motru a luat FOC! In aceasta seara, ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un automobil in municipiul Motru.

La fata locului s-a deplasat o autospeciala de lucru apa si spuma din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu care a localizat si lichidat rapid incendiul, limitand efectele a estiia si posibilitatea de propagare la celelalte autoturisme aflate in apropiere.

Cauza probabila a incendiului este un scurtcircuit electric – un cablu electric defect sau neizolat corespunzator. Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

