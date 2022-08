Stiri pe aceeasi tema

- Planul Rosu de Interventie a fost activat, sambata dimineata, dupa ce un autocar cu ucraineni s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 02.45, in autocarul care venea din Turcia si se indrepta spre Ucraina aflandu-se mame si copii ucraineni. “Polițiștii…

- Un trenuleț electric din parcul municipal al Bistriței, pus in funcțiune cu doar o luna in urma, s-a rasturnat. Trei copii au fost raniți și au ajuns la spital. Trenulețul electric, care a costat Primaria Bistrița peste 200.000 de lei, pus in funcțiune in aceasta vara, s-a rasturnat pe o alee din parcul…