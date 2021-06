Stiri pe aceeasi tema

- Traficul s-a desfașurat cu dificultate la intersectia Bulevardul Unirii cu Strada Nerva Traian. Semafoarele au incetat sa mai mearga, in cursul zilei de miercuri, 16 iunie, dupa ce șobolanii au ros cablurile. Defectiunea a fost semnalata in urma cu o zi, in jurul orei 14.00, iar o echipa tehnica a mers…

- Un accident grav a avut loc, miercuri dimineața, pe autostrada București-Pitești. Un om a murit, dupa ce 2 TIR-uri s-au lovit, in zona localitații Bolintin Vale. Traficul este restricționat pentru efectuarea cercetarilor. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația este restricționata…

- Doua persoane au fost ranite, luni dimineața, intr-un accident, in care au fost implicate patru mașini, pe autostrada A1, pe sensul catre București. ”Circulatia este restrictionata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 15, pe sensul Pitesti catre Bucuresti, din cauza unui accident in care…

- Forțele din ordine se așteapta ca in zilele urmatoare sa aiba loc proteste la care sa participe un numar insemnat de manifestanți. In spațiul online au loc chemari in strada, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, potrivit Agerpres. Jandarmeria Capitalei precizeaza ca in Bucuresti sunt preconizate…

- Cornelia Catanga a murit, vineri, la Spitalul Universitar din Capitala, unde era internata dupa ce a fost diagnosticata cu Covid-19. Cantareata de muzica lautareasca a fost spitalizata joi, in stare grava. Ea prezenta comorbiditati. Potrivit unor surse medicale, Cornelia Catanga a fost transportata…

- Cunoscuta cantareața de muzica lautareasca Cornelia Catanga a murit, vineri dimineața, in spital. Aceasta era infectata cu Covid-19. Cornelia Catanga avea 63 de ani. Artista era sub supravegherea medicilor de la Spitalul Universitar din Capitala. ”Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita,…

- Potrivit datelor facute publice de DSP, in aceasta dimineața, Capitala a ajuns la o rata de infectare de 6.22 la mie. Conform prevederilor legale in vigoare, orașele care au o rata de infectare mai mare de 6 la mie sunt obligate sa intre in carantina. Autoritațile discuta la aceasta ora și au in vedere…