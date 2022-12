Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara, noaptea dintre ani ii așteapta pe oameni cu un spectaculos foc de artificii, care a lipsit pe timpul pandemiei, cu concerte in Piața Victoriei și Piața Libertații, dar și cu Festivalul Luminilor la Bastion.

- Revelionul organizat de Primaria Timișoara incearca sa-i aduca pe oameni impreuna. Spectacolul se deruleaza in Piața Victoriei și in Piața Libertații. La miezul nopții, cerul va fi luminat de focurile de artificii.

- Mii de oameni au asistat joi, la parada militara organizata de autoritațile județene in centrul Timișoarei. A fost una dintre cele mai mari defilari a trupelor și tehnicii militare și de ordine publica din ultimii ani organizate la Timișoara. Foarte mulți copii și parinții lor s au bucurat de vremea…

- Targul de Craciun din Piața Victoriei a fost deschis oficial astazi, evenimentul incluzand un concert TM Groove & friends. 50 de casuțe ale comercianților ii așteapta pe timișoreni la targul organizat conform unui proiect arhitectural al asociației sibiene „Events for Tourism”, organizator tradițional…

- Frigul și vremea mohorata nu i-au determinat pe timișoreni sa ramana acasa duminica. Mii de persoane au mers in zona centrala a Timișoarei, unde s-a deschis o noua ediție a Targului de Craciun. Tot duminica s-a aprins și iluminatul festiv.

- Jaf in centrul Timișoarei. O femeie a ramas fara acte și bani. Polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați de o femeie, in varsta de 59 de ani, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiași zile, in jurul orei 15, in timp ce se afla in Piața Victoriei din municipiul Timișoara, persoane...

- Ancheta a polițiștilor timișoreni de la Secția 1. Oamenii legii incearca sa dea de urma unor indivizi care au furat poșeta unei femei aflate intr-un fast-food din Piața Victoriei. Hoții au gasit in portofel PIN-ul cardului și au reușit sa-i fure victimei aproape 5.000 de lei.

- Jaf in mijlocul zilei in „punctul 0” al capitalei Banatului. Marti, o femeie a fost deposedata de portofel in Piata Victoriei iar hotii i-au extrad o suma importanta de bani de pe cardul bancar. Polițiștii Secției 1 Timisoara au fost sesizați de femeia in varsta de 59 de ani ca in jurul orei 15, in…