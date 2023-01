Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Transport Urban și Patrulare Navala au desfașurat, zilele trecute, o noua acțiune pe mijloacele de transport in comun, dar și in stațiile acestora, „cu scopul prevenirii faptelor precum practicarea cerșetoriei, consumul de alcool, aruncarea de deșeuri, deteriorari…

- Un tanar de 22 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost depistat de polițiștii locali mergand cu autovehiculul pe sens interzis. S-a intamplat in aceasta dimineata, pe strada Gheorghe Dima din Timisoara. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida, aflați in patrulare azi…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 22 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși a consumat alcool. Șoferul avea o alcoolemie de 1.17 la mie in aerul expirat.

- Calatorii unui autobuz din Suceava au fost revoltați, dupa ce șoferul i-a blocat in mijlocul de transport public. Barbatul a plecat sa iși cumpere mancare, insa nu a ținut cont ca in autobuz se afla oameni. Cu toate acestea, șoferul a venit cu o explicație.

- Un barbat de 35 de ani a fost impuscat de un altul de 31 in fata unui restaurant din Timisoara, cu un pistol cu bile. Politistii i-au dus pe amandoi la audieri.Un barbat a tras cu pistolul asupra altei persoane in fața unui restaurant din Timișoara. Incidentul a avut loc miercuri, 28 decembrie, și a…

- Incident grav, marți seara, in zona parcarii suprajetajate de la Iulius Mall, in Timișoara. Un tanar de 17 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a sarit de la etajul cinci. Polițiștii au deschis o ancheta.

- Un accident feroviar grav s-a produs cu un tren - care mergea din Lugoj catre Timișoara - și o mașina care nu a oprit la semnalele luminoase. Mecanicul trenului a tras sirena de doua ori cand s-a apropiat de trecerea de cale ferata insa șoferul nu a auzit și nici nu a vazut semnalul din cauza ploii.…