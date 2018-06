Stiri pe aceeasi tema

- Noul iubit al Biancai Dragusanu. Pentru el l-a parasit pe Victor Slav! Bianca Dragusanu si Victor Slav au anuntat ieri oficial ca nu mai formeaza un cuplu. Vestea a venit parca in timp util pentru ce avea sa se intample a doua zi. Mai exact, inainte sa apara filmari in care Bianca apare sarutandu-se…

- Bianca DrEguxanu pare sE trEiascE o nouE viatE! Blondina are un iubit nou, insE in adancul inimii are o xi teamE pe care vrea cu tot dinadinsul sE o depExeascE. AstEzi, vedeta a povestit in linii mari cum decurge relatia ei cu Tristan Tate.

- Prima fotografie cu Bianca Dragușanu și noul iubit. Tristan Tate a postat pe contul de socializare un selfie in care apare alaturi de fosta iubita a lui Victor Slav, asta fiind dovada clara ca cei doi nu mai au de gand sa iși ascunda relația. Americanul milionar, Tristan Tate, a postat pe contul sau…

- Biroul Permantent Judetean al Organizatiei PSD Constanta, intrunit in sedinta largita sambata 21 aprilie la Medgidia, a adoptat prin vot unanim o Rezolutie prin care isi exprima sprijinul total si neconditionat fata de Organizatia Municipala PSD Medgidia si in mod special fata de presedintele sau, Luminita…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, in aceasta dimineata, urari de bine tuturor romanilor care sarbatoresc astazi Pastele.Citeste si: Tradiții și obiceiuri in prima zi de Paște. Ce este INTERZIS sa faci "De Sfintele Paști, sarbatoarea comuniunii și a solidaritații, va doresc…

- Centrul de Informare si Relatii Publice al Politiei Romane a transmis, joi (5 aprilie), un comunicat de presa in care a anuntat efectivele si masurile ce vor fi luate in perioada urmatoare. Comunicatul titra: „Sarbatoarea Nasterii Domnului, in liniste si siguranta”. „SARBATOAREA NASTERII DOMNULUI, IN…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, lider al Senatului Romaniei, a lansat un atac la adresa fostului prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea si la adresa deputatului PNL Marilen Pirtea, cel care, din postura de rector al Universitatii de Vest din Timisoara, l-a invitat pe Coldea sa preda…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in urma incendiului care a avut loc in centrul comercial 'Zimniaia Visnia', din localitatea Kemerovo, soldat cu 64 de morti. "Presedintele Klaus Iohannis a exprimat condoleante presedintelui…