Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a frant inimi si a pus pe jar doua domnisoare la ”Insula iubirii”, Sorin se pare ca nu se opreste! A stat departe de ochii curiosilor, dar nu pentru mult timp! Si-a schimbat look-ul, iar fanele au reactionat imediat.

- Diana de la "Insula Iubirii" a decis sE facE o schimbare radicalE. CriticatE des pentru faptul cE are buzele prea mari, tanEra a mers la medicul estetician pentru a renunta la acidul hialuronic.

- Gasiti mai jos proiectul integral privind metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in 2018. Atasat aveti si Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2018. PROIECT METODOLOGIA…

- Cum arata Narcisa Guța dupa ce și-a pus fațete dentare. Fosta iubita a manelistului Nicolae Guța a suferit mai multe intervenții in ultima perioada. A slabit, iar acum arata așa cum și-a dorit. Recent, Narcisa Guta a incheiat tratamentul stomatologic și le-a aratat tuturor rezultatul. “Azi am incheiat…

- La inceputul anilor 2000, romanii urmareau cu mult interes firul evenimentelor din Betty cea Urata. Printre cele mai indragite personaje s-a numarat si cunoscutul Nicolas Mora, interpretat de actorul Mario Duarte.

- Concursul organizat de Gazeta Damboviței și Salon BY Beatrice a fost adjudecat de Ramona Mihai. Tanara a strans cele mai multe Post-ul Ramona a caștigat concursul Salon BY Beatrice și a beneficiat de o schimbare de look! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fiica fostului lider al Federației Naționale Mine Energie, Marin Condescu, a decis sa iși faca o schimbare de look radicala insa doar pentru o scurta perioada de timp. Frumoasa blonda, proprietara unui atelier de creație vestimentara in București, s-a fotografiat purtand o peruca blond platinat…