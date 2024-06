Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul demisiei lui Rob Enslin, dupa doar 4 luni in care a preluat funcția de CEO, a avut un impact negativ asupra unicornului romanesc UiPath, acțiunile companiei fiind in cadere libera. De asemenea, UiPath a anunțat ca de la 1 iunie, Daniel Dines va prelua fraiele companiei pentru a o conduce spre…

- Deputații au votat pentru susținerea accesului liber pe piața bursiera a oricarui producator sau comerciant Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 357/2005 privind bursele de marfuri, in sensul sustinerii accesului liber in piata a oricarui producator sau comerciant…

- Zonele din apropierea marilor orașe au devenit in ultimii ani o alternativa tentanta pentru cumparatorii interesați sa faca o achiziție prezentand unele avantaje evidente - prețuri mai mici, suprafețe de multe ori mai generoase și oportunitatea de a avea propria gradina.

- Acidul hialuronic și botoxul au devenit din ce in ce mai populare in lumea esteticii, dar promovarea lor pe piața neagra ridica semne de intrebare serioase in ceea ce privește siguranța și calitatea acestor intervenții. Prof. univ. dr. Ana-Maria Oproiu, medic primar de chirurgie plastica la Spitalul…

- Romania are de acum oficial o noua stațiune pe litoral, recunoscuta de Ministerul Turismului care i-a alocat și buget pentru acest an. Noua in acte, pentru ca in realitate aceasta stațiune exista de ani buni, numai ca, acum, autoritatile au decis ca mai este nevoie de inca o Organizatie de Management…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a luat o decizie ferma: bonusurile și primele uriașe care au fost acordate in trecut nu vor mai fi o practica in viitor. Aceasta hotarare vine in contextul in care instituția a trebuit sa gestioneze eșecuri majore pe piața, precum falimentele City Insurance…

- Ariton acuza firma Gabriel Resources de speculații bursiere și lipsa de implicare in proiectul minier de la Roșia Montana, fiind al doilea fost ministru care lanseaza acuzații similare. Fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, a adus in atenție teoria manipularii bursei in cazul Roșia Montana, declarand…