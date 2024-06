Lingura inteligentă, care te scapă de excesul de sare In Japonia, a fost lansata o lingura care funcționeaza cu baterii și care imbunatațește gustul sarat al alimentelor cu conținut scazut de sodiu, fara a fi nevoie de a adauga sare. Lingura este din plastic și metal și este destinata persoanelor care nu reușesc sa scada consumul de sare. Ea cantarește 60 g și funcționeaza […] The post Lingura inteligenta, care te scapa de excesul de sare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

