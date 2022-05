Stiri pe aceeasi tema

- Renault a prezentat conceptul unui SUV compact numit Scenic care va fi lansat in 2024 și va avea propulsie 100% electrica. Din 2030 acest Scenic va fi și in varianta hibrida electric - hidrogen, ideea fiind ca propulsia electrica sa fie folosita la distanțe scurte, iar instalațiile pe hidrogen sa creasca…

- Grupul auto francez Renault spera ca in scurt timp sa anunte primele comenzi pentru utilitarele si microbuzele sale care functioneaza pe hidrogen din partea unor clienti din Germania si Tarile de Jos, in contextul in care cresterea preturilor la pompa a stimulat interesul clientilor pentru acest…

- Apetitul tot mai mare al clienților pentru SUV-uri a dus la pensionarea inainte de vreme a mai multor tipuri de vehicule. Monovolumele sunt, poate, cel mai bun exemplu. Din cauza interesului tot mai mic, cateva modele care, in urma cu cațiva ani faceau furori, au disparut sau sunt pe cale de dispariție.…

- Electrificarea și, implicit, sustenabilitatea sunt doua domenii in care francezii de la Renault au investit foarte mulți bani și timp. Producatorul din Hexagon pledeaza pentru un viitor cat mai "curat", tocmai de aceea vrea sa schimbe modul in care sunt fabricate mașinile. Cel mai nou concept Renault…

- In Romania s-a lansat prima gama de produse electronice realizate din materiale reciclate și biodegradabile. Articolele menționate fac parte din gama Tellur Green. Ea include produse printre care se numara cabluri, incarcatoare și boxe portabile Bluetooth. Ele sunt fabricate din materiale precum fibra…

- Azi a avut loc Conferința Anuala a BMW Group, in cadrul careia Frank Weber, membru al Consiliul de Administrație al BMW AG, a oferit o serie de detalii despre viitoarea generație Seria 7. Aceasta va avea și o versiune electrica, i7, ambele urmand sa debuteze in luna aprilie. Tot cu ocazia acestui eveniment,…

- Piata de energie electrica din Romania trebuie regandita total, iar energia sa mearga de la producatori direct la furnizori si consumatori industriali, fara a mai trece prin mainile traderilor, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil.

- (P) • Renault face publica o prima imagine a unui nou concept care simbolizeaza angajamentul sau pentru o strategie sustenabila: preocupare fața de mediu, siguranța, incluziune.