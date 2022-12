Foto - Scene de groază la Dresda: Un mall a fost evacuat urgent după o luare de ostatici Poliția a evacuat sambata un centru comercial și zonele inconjuratoare din orașul Dresda, in estul Germaniei, din cauza unei presupuse luari de ostatici, potrivit unui comunicat al poliției, transmite Reuters. „Departamentul de poliție din Dresda desfașoara in prezent o operațiune in centrul orașului Dresda. Contextul este suspiciunea unei luari de ostatici”, a precizat poliția intr-o declarație pe site-ul sau, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a evacuat sambata dimineața un centru comercial din orașul Dresda, in estul Germaniei, pe fondul unor informații potrivit carora un barbat inarmat ar fi luat ostatici, noteaza Deutsche Welle.

- Polonia vrea sa obtina sprijinul Germaniei pentru a aplica sanctiunile UE asupra sectiunii polono-germane a conductei de titei Drujba, astfel incat Varsovia sa poata renunta la un acord de cumparare a petrolului rusesc anul viitor fara a plati penalitati, au spus doua surse familiare cu discutiile,…

- Un cetatean american a decedat la Bagdag, a confirmat, joi, Departamentul de Stat al SUA, la o zi dupa ce Politia din Irak a comunicat ca un american a fost ucis in timpul unei tentative de rapire esuate, informeaza Reuters, citata de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Importatorul german de gaze Uniper, care urmeaza sa fie nationalizat in curand, a raportat o pierdere neta record de 40 de miliarde de euro in primele noua luni ale acestui an, cea mai mare din istoria corporativa a Germaniei, dupa ce Rusia si-a oprit livrarile, transmite Reuters, conform news.ro.…

- Un polițist din Dej, județul Cluj, s-a impușcat luni dimineața cu armamentul din dotare. Potrivit IPJ Cluj, agentul de poliție a suferit leziuni grave, in urma folosirii armamentului. Conform primelor date, acesta s-ar fi impușcat cu armamentul din dotare. A fost solicitat de urgența, prin apel la…

- O investigație preliminara a avariilor produse la cele doua conducte de gaz Nord Stream in partea daneza a Marii Baltice arata ca scurgerile au fost cauzate de "explozii puternice", a anunțat poliția din Copenhaga intr-un comunicat, conform Reuters.. Anchetaavariilor din 26 septembrie ale conductelor…

- Un taifun a lovit sambata centrul Japoniei cu ploi torențiale și vanturi violente, provocand moartea a doua persoane și lasand zeci de mii de gospodarii fara energie electrica, a anunțat agenția de presa Kyodo, citata de Reuters. Orașul Shizuoka, situat la sud-vest de capitala Tokyo, a fost afectat…

- Mai multe echipe ale Poliției germane au mers miercuri dimineața la proprietatea oligarhului rus Usmanov din sudul Germaniei, anunța presa locala citata de Reuters. Poliția germana efectueaza miercuri dimineața percheziții care il vizeaza pe oligarhul rus Alisher Usmamov. Polițiștii au ajuns și la…