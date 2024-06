O explozie urmata de incendiu s-a produs vineri la un magazin Dedeman din orașul Botoșani. Autoritațile sunt in alerta. 10 persoane au fost ranite și privesc ingriji, alte 30 au ieșit singure din magazin. „Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, informeaza IGSU. Au fost alocate […] Articolul Explozie puternica, urmata de un incendiu, la un magazin de bricolaj inc are se aflau zeci de persoane (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .