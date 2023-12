Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii, insa fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters.

- Rusia avertizeaza ca „utilizarea avioanelor tactice de lupta F-16 de pe teritoriul” Romaniei, Slovaciei și Poloniei „va fi considerata de Moscova drept participare a acestor tari la conflictul din Ucraina si va obliga Rusia sa ia masuri adecvate”, relateaza News.ro. Purtatoarea de cuvant a ministerului…

- Ministerul britanic al Apararii susține ca Moscova a fost obligata sa mute in Ucraina mai multe sisteme de rachete S-400 Triumf din enclava strategica Kaliningrad. Mișcarea, dezvaluita intr-o actualizare a informațiilor de pe front, semnifica un potențial sacrificiu al capacitaților de aparare aeriana…

- Rusia a declanșat sambata un atac masiv cu drone asupra Kievului, capitala Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat un „numar record” de drone de atac unidirecționale – aproximativ 75 in total – care au vizat orașul, unde locuiesc aproximativ trei milioane de oameni. In ciuda amplorii atacului,…

- Actrița Polina Menșik și-a pierdut viața in timp ce dadea un spectacol pentru militarii ruși din estul Ucrainei, potrivit BBC, care citeaza un comunicat al teatrului din Sankt Petresburg unde lucra aceasta. Sala de spectacol a fost lovita de artileria ucraineana pe data de 19 noiembrie. Ucraina a transmis…

- Alianța tot mai stransa dintre Iran și Rusia starnește ingrijorari mondiale, mai ales dupa ce oficiali americani au avertizat ca Teheranul ar putea furniza rachete balistice avansate cu raza scurta de acțiune pentru a sprijini eforturile militare ale Rusiei in Ucraina. Iranul a contribuit deja cu drone…

- In Ierusalim si Tel Aviv au rasunat luni la pranz sirenele, in a treia zi a razboiului dintre Israel si Hamas, relateaza CNN, informeaza News.ro. Hamas a anunțat pe canalele de comunicare Online ca lanseaza atacuri in aceste zone, ca raspuns la ofensiva demarata de armata israeliana. Un producator CNN…