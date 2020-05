Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a efectuat sambata, 9 mai, alaturi de Ludovic Orban, premierul Romaniei, și Nelu Tataru, ministrul Sanatații din Romania, o vizita la Unitatea de suport medical COVID-19 construita in incinta salii de sport a Universitații de Farmacie, Medicina, Științe și Tehnologie…

- Echipa de geneticieni din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Targu-Mureș transmite un mesaj pozitiv, de speranța, in plina pandemie de COVID-19. ”Deși sloganul nostru este: “nici un caz in așteptare, rezultatul in aceeași zi”, printre sute…

- La inițiativa Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Targu Mureș, Instituția Prefectului – Județul Mureș, Consiliul Județean Mureș, Direcția de Sanatate Publica Mureș alaturi de celelalte autoritați locale au decis transformarea Salii polivalente…