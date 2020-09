Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul de nava roman Bogdan Rusu va fi propus pentru premiul "Bravery at Sea", dupa ce pe 13 septembrie a salvat vietile a patru navigatori aflati in pericol la bordul unui velier, in timpul unei furtuni tropicale in Golful Mexic. Comandantul roman a primit un mesaj impresionant din partea Garzii…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 10, in localitatea Reteag. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat echipajul de prim-ajutor SMURD de la Garda de Intervenție Beclean, echipajul de terapie intensiva mobila SMURD, dar și polițiștii. Din primele informații,…

- Cele mai multe dintre capturile facute au fost pe linia combaterii contrabandei cu tigari.Momentul bilanutului la Garda de Coasta, in ce priveste activitatea primelor sase luni ale anului.Comandantul structurii, comisarul sef Laurentiu Cicu, a precizat, in cadrul conferintei de presa sustinute in aceasta…

- Politiile de Frontiera din Romania si Bulgaria desfasoara, pana pe 24 august, mai multe actiuni in cadrul Operatiunii Maritime cu Scopuri Multiple la Marea Neagra (MMO Black Sea 2020), organizata de catre Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), in scopul prevenirii,…

- Garda de Coasta participa la exercitiu cu 5 mijloace de mobilitate navala, In perioada 08 iunie 24 august 2020, Politia de Frontiera Romana si Politia de Frontiera din Bulgariaparticipa la Operatiunea Maritima cu Scopuri Multiplela Marea Neagra MMO Black Sea 2020 , organizata de catre Agentia Europeana…

- Acest dosar a fost solutionat initial de Tribunalul Constanta, in sensul respingerii actiunii. Politistii cer obligarea Garzii de Coasta la aplicarea Legii nr. 153 2017, incepand cu data de 01.07.2017, in sensul acordarii si platii catre reclamanti a tuturor sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor…

- Restrictiile stricte care au dus la oprirea activitatilor economice si a deplasarii oamenilor timp de doua luni au oferit o oportunitate fara precedent pentru monitorizarea impactului activitatilor umane asupra apelor care inconjoara Italia. Incepand cu luna aprilie, Garda de Coasta italiana a analizat…

- Un tanar de 19 ani care a disparut in mare, duminica dupa-amiaza, in statiunea Costinesti, este cautat de elicopterul SMURD, dar și cu barci de salvare, scrie News.ro Un tanar de 19 ani care a disparut in mare, duminica dupa-amiaza, in statiunea Costinesti, este cautat de elicopterul SMURD, dar si de…