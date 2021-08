FOTO Peste o mie de tone de gunoaie care urmau să intre ilegal în România, oprite la Cernavodă Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat intr-un transport pe fluviul Dunarea, o barja incarcata cu peste 1.050 tone deseuri din fier, sosite in portul Cernavoda, care urmau sa fie importate in Romania, din Serbia, fara respectarea prevederilor legale. In data de 03.08.2021, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in […] The post FOTO Peste o mie de tone de gunoaie care urmau sa intre ilegal in Romania, oprite la Cernavoda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, intr-un transport pe Dunare, o barja incarcata cu peste 1.050 tone deseuri din fier si alte materiale, unele periculoase, sosite in portul Cernavoda, care urmau sa fie importate in Romania, din Serbia, fara respectarea prevederilor…

- O barja care aducea din Serbia peste o mie de tone de deșeuri din diferite materiale, unele periculoase, a fost oprita la Cernavoda. Polițiștii de frontiera din Garda de Coasta și lucratori vamali din...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat intr-un transport pe fluviul Dunarea o barja incarcata cu peste 1.050 tone deseuri din fier, sosite in portul Cernavoda, care urmau sa fie importate in Romania, din Serbia, fara respectarea prevederilor legale, arata un comunicat al instituției.

- Un iranian a vrut sa traverseze Dunarea inot din Bulgaria in Romania cu ajutorul unui colac. Cand puterile l-au parasit și era pe punctul sa se inece a fost salvat de polițiștii de frontiera din Giurgiu care i-au auzit strigatele de ajutor. In momentul in care omul a fost auzit strigand dupa ajutor…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, intr-un microbuz inmatriculat in Romania, douazeci de cetateni straini care au trecut ilegal frontiera in tara noastra din Republica Bulgaria, transmite Agrepres. ''In jurul orei 21,00, pe comunicatia dintre localitatile Strunga si…

- Politistii de frontiera aradeni au intors din drum opt TIR-uri cu peste 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand, pentru care șoferii nu au putut prezenta documentele prevazute de lege necesare transferului unor astfel de materiale. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii…

- Polițiștii de frontiera din zona Deta au descoperit, la finele saptamanii trecute, pe drumul european 70, la intrarea in localitatea Jebel (județul Timiș) un autoturism marca Dacia MCV, inmatriculat in Romania și condus de un cetațean roman, care transporta 14 cetațeni straini, toți barbați. Șoferul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul sectorului Porțile de Fier II au depistat 22 de cetațeni din Irak și Afganistan, printre care 12 copii, care au traversat Dunarea cu o barca gonflabila pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii au descoperit…