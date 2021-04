FOTO Persoană recuperată de salvamontiști, din zona Șaua Tampei, după ce i s-a facut rău Un turist caruia i s-a facut rau, in timp ce era pe munte, in zona Șaua Tampei, a fost recuperat de salvamontiștii brașoveni. Salvamontiștii brașoveni au intervenit, luni seara, in zona Șaua Tampei, pentru a cobori o persoana careia i s-a facut rau. Salvatorii montani i-au acordat ingrijirile necesare, apoi au coborat victima cu bine de pe munte. Din cauza arborilor cazuți, precum și din cauza intunericului acțiunea s-a desfașurat cu dificultate. “Persoana, care acuza stari de lipotimie și greața a fost coborata la baza muntelui și predata echipajului ambulanței venit in sprijin. Acțiunea a fost… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

