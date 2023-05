FOTO. Percheziții de amploare în Neamț, Iași și Galați. Zeci de mii de euro falși, plasați pe piață Nouasprezece perchezitii au fost facute, marți, de politisti in județele Neamt, Iasi si Galati pentru destructurarea unei grupari specializate in falsificare de bani, care a reusit sa plaseze, la inceputul acestui an, peste 72.000 de euro in bancnote contrafacute. Potrivit DIICOT, in perioada ianuarie – februarie 2023, a fost constituit un grup infracțional organizat, avand […] The post FOTO. Percheziții de amploare in Neamț, Iași și Galați. Zeci de mii de euro falși, plasați pe piața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii DIICOT din Neamț au facut marți 19 percheziții domiciliare intr-un dosar care vizeaza activitatea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificare de monede și punerea in circulatie de valori falsificate.Potrivit Poliției,…

- Un cetațean neamț care venise in Romania sa joace la cazinou a fost jefuit de un cuplu din Galați. Barbatul s-ar fi mutat pe un alt scaun și și-ar fi lasat geaca in care avea 58.000 de euro. Profitand de neatenția cetațeanului german, o femeie s-a așezat pe scaunul pe care se afla haina cu […] The post…

- Zeci de perchezitii au loc, joi, in judetele Galati, Braila, Giurgiu si Vrancea, inclusiv in trei penitenciare, la persoane suspectate ca introduceau droguri in inchisori pentru deținuți. Drogurile de mare risc și substanțele cu efecte psihoactive ar fi fost impregnate in foi de hartie si remise persoanelor…

- O familie din Galați depune plangeri și face demersuri la adresa vecinului lor, care și-a construit balconul in fața geamului acestora. Familia din Galați a inceput demersurile pentru demolarea balconului facut de vecinul lor, fiind construit la o distanța de 30 cm. Cei doi soți susțin ca nu iși pot…

- Biroul Parchetului European (EPPO) din Iași face marți opt percheziții, inclusiv la sediul Biroului Vamal Siret și la domiciliile unor funcționari vamali, in cadrul unei anchete privind o schema de frauda vamala orchestrata pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor vamale pentru tutunul…

- Trei nvestigații au fost demarate de Consiliul Concurenței la producatori de ulei de floarea soarelui, unt și zahar, deoarece exista suspiciuni de ințelegeri de creștere a prețurilor la vanzarea produselor. Cu acordul Curții de Apel, au fost facute inspecții inopinante la 13 producatori de ulei, unt…

- Procurorii DIICOT desfașoara, luni dimineața, zeci de percheziții pentru destructurarea unei rețele de traficanți care vindea droguri consumatorilor din București, inclusiv unor elevi de liceu. Potrivit DIICOT, au loc 23 de perchezitii domiciliare in municipiul București, intr-o cauza avand ca obiect…

- O polițista din Neamț a fost ceruta in casatorie de un coleg, tot polițist, chiar de 8 Martie. Femeia a fost proita in trafic in complicitate cu agenții de la Rutiera. Denisa Dogaru și Adrian Amariei au ambii 25 de ani. Le dorim „Casa de piatra!” The post A spus DA de 8 Martie appeared first on Știri…