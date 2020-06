Stiri pe aceeasi tema

- Pe Lidia Buble o știe și o apreciaza toata lumea. Artista a devenit cunoscuta pentru vocea sa inconfundabila, dar și pentru frumusețea naturala pe care o afișeaza, insa nu sunt mulți cei care știu cum arata cea care i-a dat viața artistei.

- In introducerea liturghiei, transmisa in direct ca urmare a pandemiei de coronavirus, papa si-a indreptat gandurile spre persoanele aflate in prima linie a crizei sanitare si a vorbit despre cei insarcinati cu munca de curatenie. „Azi rugaciunile noastre merg catre cei care fac curatenie in spitale…

- Examenele naționale se apropie cu pași repezi, iar parintele Constantin Necula a ținut sa le transmita un mesaj absolvenților de clase terminate. Acesta ii indeamna sa fie puternici și sa nu iși ștearga zambetul de pe buze pentru ca sunt invingatori.

- Pe langa faptul ca este unul dintre cei mai apreciați jurați și chefi din Romania, Sorin Bontea nu uita sa fie tatic! Ce mesaj emoționat i-a adresat caștigatorul de la ”Asia Express” fiicei sale?

- Andreea Balan iși aniverseaza de Sfantul Gheorghe, ziua de nume și asta pentru ca in buletin, artista este Andreea Georgiana Balan. Cu aceasta ocazie, tatal vedetei i-a transmis un mesaj emoționant.Sandel Balan nu are o relație prea apropiata cu fiica lui, insa acesta a ținut sa ii transmita cateva…

- Moartea ambulanțierului Cristian Sorin Stupiuc, dupa ce corpul acestuia a cedat in lupta cu infecția cu coronavirusul, a indurerat foarte mulți suceveni, insa drama cea mai mare se consuma, firesc, in familie. O mama bolnava care și-a pierdut fiul, probabil cea mai mare drama pe care o poate trai ...

- Regina Elizabeth a II-a a inregistrat un mesaj adresat britanicilor si tarilor membre ale Commonwealthului cu privire la pandemia noului coronavirus, a anuntat vineri Palatul Buckingham, relateaza The Associated Press.