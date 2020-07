Stiri pe aceeasi tema

- Structurile M.A.I. au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul SARS Cov2, in zonele aglomerate din județul Buzau. In ziua de 16 iulie, polițiștii impreuna cu jandarmi, personal din cadrul Institutiei Prefecturii,…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 8, pe raza localitații Dabaca. Din fericire, nicio persoana nu a fost transportata la spital. O autospeciala de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj, o ambulanța, dar și polițiștii…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau a fost solicitata sa intervina in localitatea Merei, judetul Buzau, unde au efectuat operațiuni de cercetare, detectare, identificare a unei bombe de artilerie calibrul 120 mm. Elementul de muniție a…

- Peste 100 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 60.000 de lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, de politistii din Botosani, in urma verificarii activitatii a aproximativ 100 de societati comerciale in contextul epidemiei de coronavirus, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Misiunile pentru protecția populației continua Duminica, 12 iulie a.c., toate structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au participat la acțiuni de amploare, in sistem integrat, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19.…

- Comunicat de presa Arsenal de muniție distrus de pirotehniștii vranceni In perioada 1 – 18 mai a.c., echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea a fost solicitata pentru efectuarea a 16 misiuni de asanare a munitiilor neexplodate descoperite…

- Autoritatile locale ale comunei Scortoasa au cerut sprijin Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta in vederea alimentarii cu apa necesara pentru adapatul animalelor. Solicitarea vine pe fondul secetei prelungite care pune probleme crescatorilor de animale. „Avand in vedere seceta prelungita din acesta…

- Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat ieri, 22 aprilie 2020, o acțiune cu efective suplimentare, pe raza municipiului Blaj și a localitaților rurale limitrofe. Pe parcursul a 3 ore au fost verificate 71 de persoane și au fost controlate 48 de autovehicule.…