(FOTO) NEAMȚ: Doi polițiști aflați în misiune au fost victimele unui accident rutier Doi politisti nemteni aflati in misiune au fost victimele unui accident rutier inregistrat in jurul orei 18:20, pe DN 15, in localitatea Savinești. In eveniment rutier au fost implicate un autoturism in care se aflau trei persoane și o autospeciala din cadrul Serviciului Rutier Neamț, in care se aflau doi polițiști. Autospeciala avea semnalele acustice și luminoase pornite. Cei doi polițiști au fost preluați de echipajele medicale și transportate la o unitate spitaliceasca. Aceștia sunt stabili și conștienți, fiind efectuate investigații medicale, pentru stabilirea unui diagnostic. La fata locului… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

